La vittoria ottenuta nel derby con il Padova avvicinano il Venezia alla promozione in serie B. Ai microfoni di Raisport, il tecnico Filippo Inzaghi si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Siamo ormai alla fine di una grande stagione, questa è una vittoria fantastica. Se mi lasciano lavorare io di solito faccio bene. E’ una grande soddisfazione per me, sabato spero di festeggiare davanti alla mia gente. E’ l’anno degli Inzaghi? Io penso che sia soprattutto l’anno di Simone, finché non sarà matematica non potremo festeggiare. Avevamo 12 punti in più sul Padova e non ci siamo accontentati. Speriamo di festeggiare sabato tre giornate prima della fine sarebbe un capolavoro. La partita fondamentale è stata quella col Parma. La svolta è stata la continuità di risultati. Futuro? Quando alleno ci tengo a vincere, pensiamo a festeggiare sabato”.