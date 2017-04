La Lazio esce sconfitta 3-2 dalla Roma nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ma si qualifica per la finale. Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l'allenatore Simone Inzaghi ha commentato così la gara: "Non c’è miglior regalo per il mio compleanno. Ero fiducioso, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Ai miei ragazzi dico che sono stati fantastici, mi faranno passare il giorno più bello della mia vita. Nell’arco di 180 minuti credo che abbiamo meritato di passare il turno. Non è facile superare Genoa, Inter e Roma. Complimenti ai miei ragazzi che mi hanno reso tranquillo".



SU IMMOBILE E DE VRIJ - "Immobile? E’ straordinario. Ha stretto i denti nonostante ieri stesse non al meglio, ha chiuso la gara da grande attaccante. De Vrij? Per noi è un valore aggiunto, mi ha chiesto il cambio a dieci minuti dalla fine del primo tempo. Ho deciso di non rilevarlo e abbiamo preso il gol.



SUL NAPOLI - "Napoli? Ora bisogna resettare tutto, la partita può riaprire il discorso Champions. Bisogna recuperare le energie e valutare Biglia e de Vrij. Oggi c’è mancato Parolo, ma quando qualcuno è assente chi gioca dà il massimo. Champions? Tanti non avrebbero scommesso su di noi, però i complimenti vanno ai ragazzi, adesso va affrontata partita dopo partita, ma con questo spirito sono fiducioso».