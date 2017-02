Intervistato da Premium Sport, l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato della sfida vinta per 2-1 in rimonta contro l'Empoli: "Sono molto contento della prestazione: il primo tempo è stato ottimo e l’unico neo è stato che avremmo dovuto segnato un paio di gol, anche perché, invece, alla prima occasione degli avversari veniamo sempre puniti".



REAZIONE - "Mi prendo di buono la reazione che ha avuto la squadra: dopo lo svantaggio potevamo sfaldarci e invece abbiamo reagito trovando una fondamentale vittoria in venti minuti".



KEITA - "Keita? È un valore aggiunto per questa squadra, l’ho impiegato nella ripresa e ci ha aiutato a vincere: se gli innesti entrano con questo spirito tutte le volte possiamo davvero toglierci delle soddisfazioni".



OBIETTIVI - "Siamo stati sempre intorno al quarto posto della classifica e con i presupposti che c’erano a inizio anno possiamo ritenerci soddisfatti. Inoltre, non dimentichiamoci che siamo in semifinale di coppa Italia".



FELIPE ANDERSON - "Felipe? È un valore anche lui, un giocatore importante a livello mondiale: deve solo capire che può ancora dare di più, non deve accontentarsi.”