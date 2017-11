"Ho un ottimo rapporto con de Vrij, a Roma si trova bene, è apprezzato dall'ambiente e dai tifosi. L'augurio è che possa rimanere il più a lungo possibile" Parole e musica di Simone Inzaghi che in conferenza stampa ha chiesto a gran voce il rinnovo di contratto di uno dei suoi perni difensivi.



La trattativa per il rinnovo non ha però dato i suoi frutti e anche nell'incontro che si è tenuto giovedì fra il suo entourage e Lotito non ci sono stati passi avanti. De Vrij rimane in scadenza di contratto a fine stagione e la Juventus è pronta ad affondare il colpo.