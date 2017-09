L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Premium Sport dopo la pesantissima vittoria ottenuta contro il Milan: "Quest’anno con anche l’Europa League spenderemo molte più energie mentali e fisiche ma giocando così ci toglieremo delle soddisfazioni. Alla vigilia nessuno poteva pensare a questo risultato ma ieri ho visto la squadra molto pronta e molto tonica e ci credevo".



LA CHAMPIONS - "Obiettivo Champions? In Serie A ci sono delle corazzate costruite per altri obiettivi. Noi vogliamo regalare queste soddisfazioni ai tifosi che se lo meritano, poi sappiamo che lavorando da squadra possiamo fare molto bene".



LA JUVE - "Io alla Juventus dopo Allegri? Fa piacere, si vede che io e il mio staff stiamo lavorando bene ma per me la Lazio è casa mia, sono tifoso, i miei figli tifano Lazio e per me questo è il mio punto d’arrivo, poi nel calcio non si sa mai".



SU IMMOBILE - "Immobile più bravo di me? Per Ciro sono finite le parole, l’anno scorso ero contento che fosse arrivato perché sapevo che ci avrebbe dato una grande mano. Lui si è inserito in maniera splendida, ora dopo un anno è un nostro leader e uno dei nostri capitani".



LUCAS LEIVA - "L’inserimento di Lucas Leiva? Ha fatto una gara straordinaria, dovevamo togliere le linee di passaggio del Milan e non era semplice ma l’abbiamo preparata bene. Lucas ha letto benissimo le traiettorie".



L'INSERIMENTO DI NANI - "Dove giocherà Nani?E’ un giocatore importante, avrà il tempo per recuperare ma lui non ha problemi a giocare sull’esterno. Può anche fare la seconda punta poi toccherà a noi aiutarlo nell’inserimento".



SQUADRA UMILE - "La qualità migliore di questa Lazio? Una grandissima umiltà e una grande disponibilità da parte dei ragazzi. Questo gruppo l’anno scorso ha fatto un campionato straordinario e quest’anno vogliamo farci trovare pronti per rimanere nei piani alti della classifica".



CON BIGLIA C'E' STIMA - "L’incontro con Biglia? Sì, ci siamo salutati prima della gara. Lo stimo molto come giocatore e come persona, l’anno scorso a volte ha giocato con alcuni problemi fisici. L’ho rivisto con piacere, gli auguro tutto il bene possibile.”