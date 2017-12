L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la rotonda vittoria per 4-0 ottenuta sul Crotone: "Avevamo un Crotone organizzato contro di noi. Oggi, nel Primo Tempo ci ha concesso poco. Trovato il vantaggio nel Secondo Tempo la partita si è messa bene".



SCELTE D'ATTACCO - "Lazio offensiva? Oggi avevo tutti a disposizione e li ho sfruttati. Era la prima volta che potevo scegliere. Cercherò di farlo sempre nel migliore dei modi per aiutare la squadra a rendere al meglio. Non sono entrati, ad esempio, Nani e Caicedo oggi. Caicedo tra l'altro era anche in un buon momento. Spetterà loro, però, di volta in volta, farmi vedere chi è più pronto e in condizione.



FELIPE ANDERSON - "Felipe Anderson? Ha tanta voglia e si mette sempre a disposizione. Si è sbloccato anche in campionato. Dopo che è tornato già due gol tra Coppa e Campionato, in due spezzoni di partita. Ci servirà molto nel corso della stagione, il suo rientro ci rinforza ulteriormente".



MILINKOVIC - "Milinkovic Savic? Ha ampi margini di miglioramento, ha solo 22 anni, poi era ammonito e ho deciso di toglierlo"



INTER E COPPA - "Testa all'Inter? No. Il 26 ora c'è la Fiorentina in Coppa Italia e poi l'Inter. Non ci fermeremo, lavoreremo alla vigilia e a Natale.



SU DE VRIJ - "De Vrij via? Per me è un piacere allenarlo. Vorrei trovare il suo rinnovo di contratto sotto l'albero, so che sta parlando con la società... speriamo".



JUVE-ROMA - "Juve-Roma? Un pronostico è sempre difficile. Sono due grandissime squadre. Stanno vivendo un ottimo momento. La Juve giocando in casa parte favorita, ma queste partite possono essere strane".