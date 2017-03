Obiettivo Sassuolo: dopo il giorno di riposo concesso da Inzaghi, la Lazio torna a lavoro al centro sportivo di Formello. Prima fase prettamente atletica, poi subito tecnica con circolazione del pallone a campo ridotto. Grande sorriso per Inzaghi, il capitano Lucas Biglia ha disputato tutta la seduta, con il fuso orario abbondantemente​ smaltito e grosse chance di giocare contro il Sassuolo. Ancora ai box Marchetti, non sembrano preoccupanti le condizioni di Stefan De Vrij: lo staff medico manda segnali incoraggianti, a breve dovrebbe tornare a disposizione del mister. Da valutare​ la sua presenza contro il Sassuolo, potrebbe essere lasciato a riposo in ottica Derby. In tal caso al centro della difesa sono pronti Hoedt e Wallace.