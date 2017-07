Simone Inzaghi è pronto per la sua seconda stagione in casa Lazio. Aspetta rinforzi dal calciomercato, e commenta così il sorteggio sul sito ufficiale biancoceleste: "Esordiremo nella nuova edizione della Serie A TIM rincontrando una squadra che abbiamo già affrontato sotto le Tre Cime di Lavaredo in occasione delle amichevoli pre-campionato. La Spal è una neopromossa e contro di loro ci attenderà sicuramente una sfida tanto agguerrita quanto le altre gare del nostro campionato. Nelle prime sei giornate abbiamo due grandi sfide contro delle formazioni che lotteranno per i primi posti in classifica come Milan e Napoli. Il derby è una partita a sé, sappiamo quanto è sentito dai nostri tifosi in città, speriamo di rivivere le belle emozioni vissute nella scorsa stagione”.