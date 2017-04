L'allenatore del Venezia, Filippo Inzaghi ha dichiarato in collegamento telefonico con Sky Sport: "Mio fratello Simone ci ha abituato a miracoli, in Coppa Italia ha fatto un capolavoro eliminando la Roma perché come valori tecnici non c'è partita. Simone è stato bravo a preparare la gara, come lo è stato per tutta la stagione. Spero faccia un altro piccolo capolavoro nella finale di Coppa Italia perché contro la Juve non sarà facile. Speriamo che i bianconeri pensino a vincere la Champions League e lascino la Coppa Italia alla Lazio".