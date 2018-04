L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha presentato così il posticipo che domani sera vedrà la Lazio affrontare il Torino: "Domani dovremo fare una partita importante perché troviamo una squadra che ha ottimi giocatori e che nella gara d’andata ha vinto all’Olimpico. In questi giorni ho chiesto ai miei ragazzi di non guardare ai risultati degli altri".



CORSA CHAMPIONS - "Abbiamo il destino nelle nostre mani. Abbiamo un calendario complicato, domani giocheremo come se fosse una finale. Se conterà il fatto che giocheremo il posticipo? Noi non abbiamo la forza di incidere nei risultati degli altri, ma possiamo incidere sulla nostra gara. Stasera ci sarà inter-Juventus in cui entrambe le squadre giocheranno per vincere. La guarderò perché sarà una partita di grande spettacolo, ma le forze le tengo per incidere sulla mia squadra e sul mio gruppo. Le motivazioni possono fare la differenza da qui alla fine, speriamo che le nostre motivazioni siano maggiori a quelle delle altre contendenti".



LIVERPOOL - “Credo sia un onore ospitare una squadra del genere. Il giorno dopo il sorteggio ci hanno fatto questa richiesta e noi abbiamo accettato con piacere. Speriamo possa capitare a parti inverse una cosa del genere, vorrebbe dire che stiamo facendo grandi cose anche a livello europeo”.