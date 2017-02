San Valentino. A titolo personale un piccolo paese nel cuore dell'Abruzzo, per molti, innamorati occasionali, che puntualmente il 14 febbraio vomitano cuori, lettere, confezioni di cioccolatini e peluche, la festa dell'amore. E tante volte, sui campi di calcio, si sono visti novelli Romeo in scarpini esternare il proprio amore alle loro Giuliette. "Il bacio è un apostrofo rosa tra le parole t'amo" scriveva Edmond Rostand nel suo Cyrano (e lo ricordava Aldo Balio in "Chiedimi se sono felice"), ma il bacio diventa anche gesto di condivisione, per dividere con la propria metà un Mondiale vinto o un gol decisivo. E oggi, 14 febbraio, La Classifica di CM è dedicata proprio alle esultanze amorose.



C ome sempre, precisiamo che Le Classifiche di CM non sono un 'prendere o lasciare', quanto piuttosto un 'discutiamone'. Per ogni categoria, noi diciamo la nostra, proponendo la top ten di Calciomercato.com . Ma il dibattito è aperto, e ognuno può esprimere le sue preferenze nella sezione commenti.



DA PATO A BATI - Mani che formano un cuore: gesto da teenager per chi, all'epoca, lo era. Alexandre Pato e il suo amore, innocente, per l'attrice Stephany Brito. Cuore pieno quello del Papero rossonero, cuore a metà quello di Sulley Muntari: a completarlo ci pensava, dalla tribuna, la moglie. Ma, personalmente, la dichiarazione d'amore più bella di sempre, non solo calcistica, è quella di Gabriel Omar Batistuta e quell'"Irina te amo" urlato alla telecamera dopo un gol a San Siro.



GESTI ESTREMI - C'è Francesco Totti e quel 6 unica per Ilary Blasi, Mertens che disegna un cuore sulla telecamere per Kat, Casillas che bacia la sua Carbonero dopo il Mondiale e Ferreira Carrasco dopo un gol in finale di Champions.. Poi ci sono due gesti "estremi", non condivisi con la propria metà, ma che fanno parte di quello che si può definire "amore": Davide Nicola, che prima di fare l'allenatore faticava in campo, ai tempi del Genoa, dopo un gol con l'Atalanta, baciò una poliziotta ("il bacio è..". vedi sopra), poi Cristiano Lucarelli. Sì, l'ex bomber del Livorno, che fece l'amore con la maglia della squadra della sua vita. Nel calcio, cosa c'è meglio di questo?



LE 10 ESULTANZE DEGLI INNAMORATI



1. Gabriel Omar Batistuta

2. Cristiano Lucarelli

3. Francesco Totti

4. Alexandre Pato

5. Ferreira Carrasco

6. Sulley Muntari

7. Dres Mertens

8. Iker Casillas

9. Fabio Simplicio

10. Davide Nicola