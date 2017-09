Brutta disavventura per il commissario tecnico dell'Irlanda del Nord, Micheal O'Neill, possibile avversario dell'Italia nel playoff di novembre che qualifica al Mondiale. L'allenatore è stato fermato a Edinburgo per guida in stato di ebbrezza e sottoposto ad arresto. Questo il commento della federcalcio nordirlandese sull'accaduto: "Siamo consapevoli di un presunto episodio di guida in stato di ebbrezza che coinvolge Michael O’Neill. Si tratta di una questione di polizia e pertanto non faremo ulteriori commenti". Secondo la stampa scozzese, l'udienza in tribunale è stata fissata per il prossimo 10 ottobre.