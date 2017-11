Furia Irlanda del Nord dopo la sconfitta contro la Svizzera, per un rigore inesistente concesso da Hategan. Il ct Michael O'Neill si scaglia contro l'arbitro a Sky Sports UK: "E' sorprendente che l'arbitro abbia potuto prendere quella decisione in quella situazione. Era a due passi dal fatto e non aveva nessuno davanti. Corry (Evans, ndr) è intervenuto per bloccare la conclusione, si è girato e il pallone lo ha colpito più sulla spalla che sul braccio, è incredibile! Ho pensato che avesse fischiato un fallo o un fuorigioco, dare un rigore quando nessuno l'aveva neanche chiesto è veramente sconcertante. In un momento così delicato del match è molto dura. L'intervento di Schar su Dallas era al limite del rosso, certamente l'arbitro non ci ha favoriti stasera".