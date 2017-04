Michael Essien e Carlton Cole rischiano la prigione in Indonesia. I due ex giocatori del Chelsea ora sono impegnati in una nuova avventura al Persib Bandung, ma ci sono dei problemi legati al permesso di soggiorno, come rivelato dal responsabile dell'immigrazione Maulia Purnamawati: "A martedì 18 aprile 2017 il Persib Bandung non ha fatto richiesta per il permesso di soggiorno permanente, quello per turisti ha tempo limitato. Sono professionisti e per questo devono avere il permesso di lavoro in Indonesia".



La pena massima in Indonesia per i reati legati all'immigrazione è di cinque anni di prigione, ma secondo quanto trapela da parte del club c'è fiducia che la situzione si risolva senza problemi per Essien e Cole.