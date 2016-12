La situazione pareva andare verso il mantenimento dello status quo, ma Isco sarà protagonista del mercato ancora per un po' di tempo. Il centrocampista spagnolo continua a non essere visto come una prima scelta da Zidane.



RINNOVO CONGELATO - Insoddisfatto della situazione attuale, l'ex Malaga ha congelato la proposta di rinnovo del contratto messa sul piatto dal Real Madrid. Tutto in stand by fino a giugno, per studiare l'evolversi della situazione e valutare eventuali offerte interessanti, che non mancano affatto. Anche perché con questo minutaggio, il Mondiale 2018 rischierebbe di guardarlo a casa.



ALLA KHEDIRA - Come detto, gli ammiratori non mancano. La Juve lo segue da tempo, ma ci sono anche Milan e Inter, oltre al Manchester City. Secondo AS, le lusinghe non hanno lasciato Isco indifferente e dietro il no al rinnovo potrebbe esserci anche un piano più grande: liberarsi a zero nel 2018, come Khedira. Magari per compiere lo stesso percorso del tedesco.