Anche nell'ultima giornata di campionato contro il Villarreal l'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha lasciato in panchina sia il centrocampista Isco che la punta Alvaro Morata. Come evidenziato dalla tv Movistar, i due sono stati pizzicati in panchina mentre scherzavano sul proprio ruolo in squadra: "Io sono il secondo piatto", ha spiegato Isco. "Io sono il Dessert", ha detto Morata.



ADDIO A GIUGNO? - Per entrambi l'ipotesi di un addio a giugno è sempre più vicina e se da un lato la Juventus riabbraccerebbe volentieri Morata, dall'altro il Milan accoglierebbe a braccia aperte Isco. La concorrenza però è ben nutrita con la Premier League, con Arsenal e Manchester City, in primissima fila per i due.