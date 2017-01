Il fantastista spagnolo Isco, in forza al Real Madrid, lascerà la capitale spagnola la prossima estate, nel caso in cui non dovesse rinnovare il contratto: le merengues, infatti, saranno praticamente costretto a cederlo per non perderlo a parametro zero al momento della scadenza. Per il talento spagnolo, oltre all'interessamento della Juve che è già noto da tempo, è spuntata un'altra ipotesi, che gelerebbe il pubblico madrileno: pare, infatti, che il Barcellona stia sondando il terreno e sarà pronto a formulare un'offerta ai Blancos per strappare alla concorrenza lo spagnolo classe '92. Si tratterebbe di uno smacco totale: il Real, dal canto suo, non intende affatto rinforzare i rivali storici, ma è anche vero che se non si presentassero altre situazioni favorevoli, l'offerta blaugrana potrebbe diventare irrinunciabile.