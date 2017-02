Secondo quanto riportato da Marca, i rapporti tra il Real Madrid e Isco sembrano essere giunti al capolinea. La società madrilena, infatti, non ha apprezzato le ultime esternazioni del ragazzo, il quale si è in un certo senso lamentato di essere tenuto troppo poco in considerazione dal tecnico Zidane e in merito a ciò è voluta intervenire in prima persona proprio la dirigenza dei Blancos, che ha deciso di mettere a tacere la questione fino alla prossima estate, sessione in cui sarà proprio Isco a decidere il suo futuro. Da tempo, il trequartista spagnolo ha diverse squadre che lo seguono sia in Premier League che in Serie A, competizione in cui la Juventus sembrerebbe la squadra più interessata ad aver un tipo di giocatore di questo tipo, che possa adattarsi al nuovo schieramento super offensivo.