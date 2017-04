"L'ho già detto molte volte: voglio rimanere qui a lungo e spero sia così. Poi non capisco perché la gente sia sorpresa quando dico che voglio giocare di più, se credessi di non meritarlo, non lo direi". Isco giura fedeltà al Real Madrid, ma continua a chiedere più spazio. Il trequartista spagnolo non è un titolare fisso per Zidane, ma anche oggi è stato decisivo con una doppietta allo Sporting Gijon. "Sono nella squadra migliore del mondo, non c'è club più importante del Real e mi ritengo fortunato a essere qui. Il rinnovo del contratto? La stampa spesso fraintende le miei parole perché le interessa vendere più copie. Sin dall'inizio ho detto di voler rimanere a Madrid e a fine stagione si prenderà la decisione più giusta. Ho detto che voglio rimanere e farò tutto il possibile per riuscirci".