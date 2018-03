Messi vs Immobile: domani si troveranno di fronte Leo Messi e Ciro Immobile, che lottano a distanza nella classifica della Scarpa d’Oro, dove l’argentino è secondo con 50 punti (dietro Mohamed Salah) e il bomber della Lazio terzo, a 48. La Pulce (che affronta l’Italia per la prima volta in carriera) conduce anche nelle scommesse sulle marcature dell’incontro, a 2,50 contro il 4,00 piazzato su Immobile. A proposito di prime volte, potrebbe essere il giorno dell’esordio per Patrick Cutrone, il cui gol è offerto a 4,00.