Beppe Bergomi, leggenda dell'Inter e opinionista di Sky Sport, dice la sua, a la Gazzetta dello Sport, sul fallimento Azzurro: "Non siamo scarsi: lo siamo stati in questa circostanza. La squadra che ha giocato l’Europeo 2016 era meno forte di questa, soprattutto davanti, ma lì non fiatava nessuno e l’allenatore si prendeva tutte le responsabilità. Questa squadra, invece, si è messa nella condizione più difficile e si sono viste tutte insieme le conseguenze della sconfitta di Madrid: quando delegittimi l’allenatore, poi vai in campo con una pressione enorme addosso. E una squadra con la testa poco libera non trova la soluzione più semplice, o l’uno contro uno che mette in difficoltà un’avversaria così: fisica, e che sa difendersi bene".