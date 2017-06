Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport di Federico Bernardeschi dopo la vittoria dell'Italia: "Credo che abbiamo fatto una grande partita, i miei compagni hanno fatto bene nonostante il gol sia arrivato un pò tardi. Quelli che siamo entrati dopo abbiamo dato più freschezza alla manovra. La Spagna? E' uno stimolo saper di lottare con una grande squadre, guardiamo la partita con loro per giocarcela al massimo. L'Italia deve fare quello che sa fare, ce la possiamo giocare con tutti. Non parlo di mercato perchè adesso tutte le mie forze mentali sono per la nazionale e per l'Europeo Under21".