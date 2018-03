L'ex difensore della Juve e della Nazionale, Antonio Cabrini, ex difensore della Juve e della Nazionale, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare dell'Italia: "Chi pensa che la responsabilità sia di Di Biagio mi fa ridere. Il problema è del calcio tutto, che da tempo si trascina difficoltà. Se i giocatori sono mediocri il CT non ha colpe. Parole di Fabbricini non al momento giusto. Manca l'esperienza in campo internazionale. L'ultima Nazionale forte è stata quella di Conte agli Europei. Siamo abituati a volere tutto e subito, ma ci vuole tempo. Balotelli? Come talento non si discute, ma nel calcio non basta. Buffon? La scelta deve farla lui. Penso sia in grado ancora di dare certe garanzie".