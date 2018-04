Il casting per la corsia sinistra della difesa bianconera è ampio e comprende diversi profili, tutti di spessore internazionale. Uno degli appunti più recenti sul taccuino di Marotta e Paratici - scrive Tuttosport - risponde al nome di Lucas Digne , oggi al Barcellona , noto agli appassionati italiani per aver vestito con buon profitto la maglia della Roma nella stagione 2015/'16. A soli 24 anni l'esterno mancino francese ha maturato significativa esperienza internazionale, pur non da protagonista: dopo la proficua parentesi italiana (era in prestito dal PSG) è stato ceduto al Barcellona dove però non è mai riuscito a prendersi una maglia da titolare , spesso chiuso da Jordi Alba. Nella Liga in corso, complice anche un infortunio, Digne ha collezionato appena dieci presenze. Dell'Italia ha un bel ricordo e - perché no - potrebbe diventare un occasione per il prossimo mercato estivo.