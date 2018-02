A distanza di quasi quattro anni da quell'Italia-Uruguay, che il 24 giugno 2014 segnò l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale in Brasile, Mario Balotelli è pronto a tornare in Nazionale. Non per lo stage della prossima settimana, per cui Gigi Di Biagio, commissario tecnico ad interim, ha deciso di convocare tanti giovani, ma per le due amichevoli di marzo, in cui gli azzurri affronteranno Argentina (il 23) e Inghilterra (il 27).



RITORNO 'A CASA' - Come riporta Repubblica, Di Biagio è deciso a dare una nuova chance a Super Mario, che manca una convocazione dal novembre 2014, quando fu convocato da Antonio Conte, ma lasciò il ritiro di Coverciano per un problema fisico. Durante una recente uscita pubblica, il ct ha definito Mario "un bravo ragazzo", lasciando intendere come, da parte sua, non ci fossero problemi a richiamarlo. Curioso come il teatro per la fine del suo esodo azzurro sarà molto probabilmente l'Etihad Stadium di Manchester, casa del City - la squadra dove Balotelli si è messo più in luce negli ultimi anni - che ospiterà la sfida a Messi e compagni.



DI BIAGIO SI GIOCA IL FUTURO - Intanto, proprio le due amichevoli in terra inglese saranno fondamentali per il futuro dello stesso Di Biagio. Da parte della Figc (col commissario Fabbricini e il vice Costacurta) c'è la massima fiducia nel suo lavoro, anche se vengono sempre monitorati con interesse i profili di Conte, Mancini e Ranieri. Se, però, l'Italia dovesse uscire dalle sfide con Argentina e Inghilterra con due vittorie e prestazioni convincenti, potrebbe arrivare anche la conferma per l'ex allenatore dell'Under 21. Esami già decisivi per Di Biagio, che sceglie di affrontarli con un Balotelli in più nel motore.