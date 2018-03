Archiviate le due amichevoli con Gigi Di Biagio commissario tecnico ad interim, la Figc si appresta a vivere settimane calde e decisive, che porteranno all'annuncio di chi dovrà prendersi realmente carico di una Nazionale da ricostruire dopo il fallimento del mancato Mondiale. Il 20 maggio è la data comunicata nei giorni scorsi dal subcommissario Alessandro Costacurta entro cui verrà svelato il nome del nuovo ct. E nei giorni scorsi l'ex difensore del Milan ha avuto un contatto molto importante per arrivare a una soluzione.



CONTATTO CON ANCELOTTI - Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, Costacurta ha parlato direttamente con Carlo Ancelotti, il profilo che più convince federazione e addetti ai lavori al momento. Una chiacchierata in cui non si è parlato ancora di cifre, questo aspetto verrà trattato dal direttore generale Michele Uva, ma in cui è stato chiarito come per i primi due anni di contratto chiunque sarà il nuovo ct riceverà un ingaggio molto inferiore rispetto a quelli che possono garantire i top club europei, con la possibilità di alzarlo in caso di qualificazione a Euro 2020.



ASPETTA LA PREMIER - Ancelotti non ha ancora dato una risposta definitiva e preferisce prendersi qualche altra settimana di riflessione. Dopo l'esperienza al Bayern Monaco aspetta una chiamata dalla Premier League, con Arsenal, Tottenham e anche Manchester United che potrebbero cambiare allenatore in vista della prossima stagione. Molto sarà più chiaro entro fine aprile, Ancelotti attende.