Il terzino dell'Italia, Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita nel playoff di qualificazioni ai Mondiali con la Svezia: "Non siamo riusciti a sfruttare le nostre occasioni, mentre la Svezia ha segnato con un tiro deviato. A San Siro dovremo dare tutto per 90 minuti, perché il nostro obiettivo è andare al Mondiale. Io credo che la nostra partita oggi sia stata buona, abbiamo concesso poco ai nostri avversari, ma non possiamo parlare solo di sfortuna. Per ribaltare un risultato così servirà fare di più, sono sicuro che con la spinta del pubblico faremo una grande prestazione".