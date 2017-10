La FIGC con un comunicato ufficiale riporta che dopo il forfait di ieri di Marco Verratti, si sono aggiunti in mattinata quelli di Lorenzo Pellegrini e Daniele De Rossi. Il centrocampista ex Sassuolo si è infortunato ieri in occasione del match di campionato con il Milan mentre il capitano della Roma a causa di un'infiammazione al menisco è costretto a stare a riposo per quattro o cinque giorni . Il Ct Ventura ha deciso di convocare i centrocampisti di Inter e Atalanta, Roberto Gagliardini e Bryan Cristante, che nel pomeriggio raggiungeranno il Centro Tecnico federale di Coverciano e prenderanno parte alla seduta di allenamento: per Cristante si tratta della prima convocazione in Nazionale, mentre Gagliardini è uno dei 12 giocatori ad aver esordito in maglia azzurra nell’era Ventura.