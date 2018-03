Mattia De Sciglio ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita persa dall'Italia contro l'Argentina per 2-0.



SUL GOL SBAGLIATO - "Abbiamo avuto un paio di occasioni, se le avessimo sfruttate meglio avremmo evitato il 2-0".



MINUTO SILENZIO PER ASTORI - "Era un omaggio dovuto ad Astori. Era la prima volta che ci ritrovavamo. È stato detto già troppo, altre parole sarebbero superflue. Abbiamo giocato contro i vicecampioni del mondo, nel primo tempo potevamo fare sicuramente qualcosa di più. Nel secondo abbiamo provato più palloni in profondità".



PROBLEMA ATTACCO - "Bisogna continuare a lavorare senza essere negativi. Qualche mese fa c’è stata una delle pagine più negative della storia della nazionale, ma dobbiamo ripartire. Ci sono tanti ragazzi giovani, bisogna pensare a lavorare sul campo".



APPROCCIO TIMIDO - "Un paio di occasioni le abbiamo create, ci è mancato il passaggio finale. Nella seconda metà del primo tempo abbiamo avuto difficoltà nella gestione del pallone. Sovrapposizioni? Ad inizio secondo tempo ci siamo proposti, è chiaro che quando vai in difficoltà non riesci a ripartire".