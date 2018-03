Mattia De Sciglio, perso al Milan, ritrovato alla Juve. Ma qual è il segreto? Ecco la risposta del terzino dal ritiro della Nazionale: "C’è tanto della Juve nel mio ritorno nell’Italia, questi mesi a Torino sono stati importanti per ritrovare continuità e autostima. Milan? Non sarà una partita come tutte le altre per me. In Nazionale sarà piacevole ritrovare i miei ex compagni e pure quelli delle altre squadre".