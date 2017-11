Esonero virtuale per Giampiero Ventura, firmato Alessandro Del Piero. L'ex attaccante della Juventus e della Nazionale ha parlato a Sport360 in vista della sfida tra Italia e Svezia: "Conte ha fatto grandi cose con la Juventus ed un ottimo lavoro con la Nazionale, mi piacerebbe che tornasse perché è un grande allenatore. Antonio ha delle qualità straordinarie e potrebbe migliorare qualsiasi squadra, lo ha fatto col Chelsea l’anno scorso e prima ancora lo ha fatto pure con la Juventus: avevamo dei problemi e li ha risolti, poi ha vinto lo Scudetto. Gli auguro di passarsela bene ancora per un po’ in Inghilterra, ma un giorno potrebbe tornare".