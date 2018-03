Il ct dell'Italia, Gigi Di Biagio ha dichiarato ai microfoni della Rai dopo la sconfitta in amichevole con l'Argentina: "Abbiamo sofferto un po' il loro palleggio e abbiamo perso le distanze. Abbiamo provato ad andarli a prendere, ma ci siamo riusciti troppo poco. Abbiamo giocato un buon secondo tempo, è stata un'occasione di crescita per i nostri ragazzi. Non dimentichiamoci che dall'altra parte c'erano i vice-campioni del mondo. C'è da lavorare, ma lo sapevamo già prima. Questa squadra non si porta dietro nessun blocco per lo spareggio mondiale perso con la Svezia, siamo all'inizio di una nuova era e non c'è alcun rischio di deprimersi".