Due vecchie conoscenze della Nazionale italiano potrebbero presto tornare a vestire la maglia azzurra. Si tratta di Mario Balotelli e Graziano Pellè che, secondo quanto riportato da Sportmediaset sono stati pre-convocati dal neo-commissario tecnico Gigi Di Biagio in vista delle sfide amichevoli contro Argentina e Inghilterra che si disputeranno a Manchester e a Wembley.



ATTO DOVUTO O CONVOCAZIONE IMMINENTE? - Niente di ufficiale, o meglio un segnale che non comporta la succesiva convocazione. Un atto dovuto, quello sì, perchè per i giocatori che militano in campionati esteri è necessario anticipare i tempi consegnando una pre-lista ai diretti interessati che li allerti di una possibile convocazione imminente.