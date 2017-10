La nuova maglia della #Nazionale

. Per rendere omaggio a 20 anni di dedizione e passione, e in previsione di una sua possibile sesta partecipazione a una Coppa del Mondo, PUMA FOOTBALL e FIGC hanno scelto come testimonial d’eccezione Gianluigi Buffon, il quale ha inaugurato di persona un murales gigante, realizzato dal collettivo di artisti di strada Kamp Seedorf, che lo raffigura per le strade di Torino. E nell’attesa dell’estate 2018,il Gigi nazionale festeggerà il suo ventesimo anniversario in maglia azzurra.La maglia è stata disegnata perE' stata realizzata con la tecnologia all’avanguardia evoKNIT Thermoregulation di PUMA, una struttura che gestisce in maniera adattiva l’areazione e l’umidità e aiuta a mantenere la temperatura corporea in perfetto equilibrio.