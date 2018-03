Ancora un successo per la Nazionale italiana femminile impegnata nella Cyprus Cup. Nella seconda uscita, questa volta contro il Galles, le azzurre piazzano ancora una volta un 3-0. Lo stesso punteggio rifilato all'esordio alla Svizzera. Per l'Italia è andata a segno Cristiana Girelli con una doppietta nel giorno un cui ha festeggiato 50 presenze in maglia azzurra, primo gol in Nazionale invece per Greta Adami. La squadra di Milena Bartolini viaggia quindi a punteggio pieno, in attesa del terzo match del girone contro la Finlandia.