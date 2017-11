L'Italia di Giampiero Ventura deve assolutamente ribaltare il risultato questa sera contro la Svezia se non vuole perdere l'occasione di qualificarsi ai prossimi Mondiali di Russia 2018. Una clamorosa eliminazione passerà anche dal fortino San Siro: a Milano gli azzurri hanno giocato 42 volte, raccogliendo 31 vittorie, 11 pareggi e nessuna sconfitta, come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Per tre volte la Svezia è scesa in campo a Milano ed è sempre stata sconfitta, per 3-0 nel 1971 (2 Riva, Boninsegna), per 2-0 nel 1973 (Anastasi, Riva) e per 1-0 nel 1984 (Cabrini). Se il portiere azzurro, Gianluigi Buffon, dovesse rimanere imbattuto come in questi precedenti, all'Italia basterebbe un gol per guadagnarsi almeno i tempi supplementari.