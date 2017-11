Siete tutti invitati a casa mia a vedere il mondiale della Croazia.



#ItaliaSvezia — Nina Moric (@nina__moric) 13 novembre 2017

. Questo post pubblicato dadopo la mancata qualificazione dell'Italia al Mondiale ha attirato una serie di insulti. La stessa show-girl croata ha chiarito su Facebook: "I soliti 40 blogger che scrivono su siti idioti, si divertono dopo il post di ieri sera a fare titoli come: '', '' o ''., ma da qui a parlare di presa in giro ce ne passa. Siate seri e prendete esempio da me: quando vedete qualcosa, le domande che vi dovete fare sono: cosa posso fare per aiutare? come posso tirarli su? Ci posso guadagnare ? È legale? E non: come posso fare del male? Perché