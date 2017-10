Il centrocampista della Nazionale Roberto Gagliardini ha commentato a Raisport la sofferta vittoria con l'Albania: "Per noi è una serata positiva, abbiamo ottenuto una grande vittoria contro una squadra che ha lottato su ogni pallone: sono tre punti meritatissimi. Le difficoltà nel primo tempo? Penso che non ce ne siano state, non abbiamo concesso tiri, poi abbiamo fatto il nostro. Chiaro che dobbiamo migliorare nel fraseggio e in altre cose. Chi è meglio affrontare ai playoff? Non so ancora chi ci sia, qualunque sia l'avversario lotteremo per andare in Russia".