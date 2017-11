Francesco Graziani, ex attaccante di Roma e Italia, parla a Radio Bruno Toscana dell'Italia dopo la disfatta con la Svezia: "Gli errori di Ventura sono stati tanti, così come quelli dell'ambiente e dei giocatori. Come nuovo ct vedrei bene Claudio Gentile. Ci siamo tutti un po' dimenticati di lui, ma è una persona che potrebbe aiutare il nostro calcio. Strutture? In Italia sono un problema. Persino squadre come il Napoli non hanno un centro d'allenamento proprio. La Fiorentina ha quattro posti diversi per allenarsi, quando in realtà dovrebbero stare tutti più a contatto possibile