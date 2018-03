Ciro Immobile, attaccante della Lazio e dell'Italia, capocannoniere della Serie A, parla dal ritiro di Coverciano, tornando sulla notte di San Siro, quando gli Azzurri pareggiarono con la Svezia mancando la qualificazione al Mondiale: "Abbiamo ancora ricordi negativi, dispiace tanto per quello che è successo. Credo che ne renderemo conto ancor di più quando inizierà il Mondiale. E' una brutta macchia per la nostra carriera, soprattutto per noi che abbiamo fatto anche il Mondiale del 2014, era l'occasione giusta per riscattarci. Tu sogni quella serata? No, non la sogno ma ho giocato due volte a Milano e appena scesi in campo i ricordi sono andati a quella serata. Sono stati uno shock".