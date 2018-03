L’Inghilterra è in gran forma, l’Italia invece fa fatica a risollevarsi dalla delusione mondiale. La situazione statistica, alla vigilia dell’amichevole di Wembley (domani alle 21.00) si riflette nelle quote sull’incontro. Sul tabellone Snai gli inglesi, che hanno una serie utile di sette partite consecutive, sono avanti nel pronostico a 2,00. Molto meno probabile la vittoria dell'Italia di Di Biagio, data a 3,90 e ancora sfavorita, così come era avvenuto in occasione del confronto con l'Argentina. A favore degli azzurri però, gioca il precedente più recente in questo stadio, nel 1997, in una gara di qualificazione a Euro 1998, finì 0-1 per noi, con gol di Gianfranco Zola. Lo stesso risultato domani sera si gioca a 8,50, mentre il pareggio (così è finita l’ultima sfida tra le due, 1-1 nell’amichevole del 2015) è dato a 3,15. La crisi dell’Italia - e anche la mancata qualificazione ai mondiali - è passata anche per la scarsa vena realizzativa degli azzurri, che hanno fallito l’appuntamento con la rete nelle ultime tre partite giocate. Domani, con buona probabilità, Di Biagio darà spazio da titolare a Belotti, che non segna in Nazionale dallo scorso 11 giugno, ma, in campionato, è tornato al gol nell’ultimo turno, contro la Fiorentina. È lui l’uomo gol più probabile per l’Italia, dato a 4,00. Il “Gallo”, però, dovrà fare i conti con una difesa non facile da superare. L’Inghilterra ha chiuso le ultime cinque partite senza subire reti e ha un’imbattibilità che dura da 537 minuti. Motivo per il quale i quotisti scelgono con forza l’Under (a 1,50 una partita con meno di tre reti complessive) e il No Goal (a 1,67 l’ipotesi che vada in gol solo una delle due formazioni)