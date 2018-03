Brutta sconfitta per l'Italia nella sfida di Manchester con l'Argentina. A fine partita, Lorenzo Insigne ha parlato a Rai Sport: "Mi dispiace non aver fatto gol, abbiamo fatto una buona gara. Ora dobbiamo continuare a lavorare, sappiamo che dopo l’esclusione dobbiamo ripartire. Cos'è mancato? Io penso che li abbiamo messi in difficoltà, loro hanno grandi campioni e sono una squadra avviata. Dobbiamo ripartire e farlo al più presto. Blocco psicologico dopo la Svezia? Sappiamo tutti che abbiamo sbagliato, se pensiamo al passato non andiamo più avanti. Ora testa bassa e ripartire".