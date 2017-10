Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, l'attaccante azzurro Lorenzo Insigne ha commentato la vittoria con l'Albania: "Penso che abbiamo fatto una grande gara, tutti uniti a cercare la vittoria che poi siamo riusciti a portare a casa. Questo è lo spirito giusto con cui affrontare ogni partita e dare tutto fino alla fine".



Questi giorni difficili vi hanno ricompattato?

"Sì, non abbiamo fatto una grande gara contro la Macedonia e ci è dispiaciuto. Oggi abbiamo avuto grande spirito di sacrificio".



Il discorso ha influito?

"Siamo tutti i giocatori ognuno importante per i nostri club. Abbiamo parlato fra di noi, siamo tutti ragazzi intelligenti, e oggi abbiamo dato una risposta che l'Italia dà sempre il 100%".



Il modulo?

"Se un giocatore ha voglia di fare bene e di dare il massimo penso che non influisce il ruolo. Nel Napoli sono abituato a giocare diversamente ma quando vieni in nazionale devi sempre metterti a disposizione dei compagni e del mister".



Vittoria importante?

"Questa vittoria ci dà più consapevolezza nei nostri messi e vedremo che avversario troveremo a novembre".



Nuovo ruolo da terzino.

"Non è terzino. Io gioco dove mi mette il mister, io cercherò sempre di ripagare la sua fiducia e dare il 100%".