Lorenzo Insigne, attaccante dell'Italia in gol questa sera contro il Liechtenstein, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Siamo partiti con la voglia giusta, forse troppa. Importante averla sbloccata, nella ripresa abbiamo giocato con maggiore serenità. Sul gol ho provato a tirare, sono contento di aver portato in vantaggio la Nazionale. Con la Spagna non sarà semplice, affronteremo una squadra fortissima, cercheremo di giocare da grande squadra per ottenere il risultato. Si può vincere di squadra, loro hanno qualità, possiamo fare male sulle fasce. Il 10 è un numero importante, sono orgoglioso di aver giocato con questa maglia".