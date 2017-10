Convocato da Conte per l'Italia, concedendogli qualche minuto in amichevole, Jorginho è fuori dai piani tecnici di Ventura, che non prevedono la presenza di un regista classico, com'è il centrocampista del Napoli. Niente maglia Azzurra? No problem, visto che in Brasile si sono accorti dell'ex Verona: come riporta UOL Esporte, il commissario tecnico della Seleçao Tite sta valutando il profilo del classe '91, nato a Imbitumba, Santa Caterina. E visto che non ha indossato la maglia dell'Italia in una gara ufficiale, il sogno verdeoro è ancora in piedi.