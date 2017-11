E' stato il grande protagonista della serata più triste del calcio italiano. Lasciato fuori da Ventura, stava per essere chiamato in causa ma... "Dobbiamo vincere, non pareggiare! Deve entrare Insigne", tanto da meritarsi i complimenti di Low. Poi, nel postpartita, le parole con le quali ha detto addio all'Italia, alla Nazionale, alla sua seconda "seconda pelle": "Sono 16-17 che vagabondo per Coverciano. E pensare che è l'ultima volta che mi sono tolto questa maglia, fa male". Ma Daniele De Rossi è andato oltre, anche, al classico post partita, anche alle classiche parole che si rincorrono dopo una delusione. Daniele De Rossi ha lasciato la maglia azzurra con un ultimo gesto d'amore, chiedendo scusa. Agli svedesi.



"CHE SIGNORE!" - Nel corso del playoff tra Italia e Svezia, il pubblico di San Siro ha fischiato l'inno svedese. Buffon, capitano azzurro, ha cercato di coprire il tutto con la forza di un solo applauso; DDR, invece, al termine del match, è salito sul pullman di Forsberg e compagni per chiedere scusa. Queste la testimonianza di Pontus Jansson, difensore svedese, riportato dall'expressen: "Maledetto gentiluomo. Una persona carina, uno dei capitani della squadra. Ha chiesto scusa per i fischi all'inno e tutti eravamo increduli". Niklas Bodell, team manager della Svezia, ha poi aggiunto: "Solo grandi atleti fanno questo".