Ci siamo. La nostra Nazionale si gioca il Mondiale nel playoff contro la Svezia, questa sera la gara d'andata per gli azzurri di Giampiero Ventura che sceglie ancora il 3-5-2: Lorenzo Insigne si accomoderà in panchina. Lo fa sapere Sky Sport, la decisione pare essere definitiva.



Davanti a capitan Buffon, spazio alla BBC con Barzagli, Bonucci e Chiellini alla guida. A destra agirà Candreva, mentre a sinistra Darmian è favorito su Spinazzola in un ballottaggio aperto. In mezzo, De Rossi comanda la mediana con Verratti e Parolo ai suoi fianchi. E chi in attacco? Sicuro del posto l'idolo del fantacalcio Immobile, mentre Belotti è in pole position per affiancarlo. Il Gallo ha sorpassato Zaza perché vittima di un problema al ginocchio, mentre Eder parte sfavorito.



La probabile formazione - Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Candreva, Parolo, De Rossi, Verratti, Darmian; Immobile, Belotti.