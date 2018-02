"Conte, Mancini o Di Biagio? I nomi sono questi, non si esce da questi nomi". Alessandro Costacurta, sub commissario della FIGC, fa ulteriore chiarezza intorno al prossimo Ct della Nazionale. Fatta la rosa dei papabili, i bookmaker prendono le misure per la panchina del nuovo allenatore, il cui nome potrebbe essere svelato a giugno. In “pole” resta sempre Roberto Mancini, il primo con cui sono stati presi contatti, piazzato a 1,80 sul tabellone scommesse Snai, nonostante l’impegno con lo Zenit di San Pietroburgo. Ha un contratto in essere anche Antonio Conte, che però resta in secondo piano rispetto al Mancio ed è piazzato a 3,00. Del resto lo stesso Costacurta ha precisato alcune sue dichiarazioni sul tecnico dei Blues: «Non ho detto che è il mio preferito, ho detto solo che ha i parametri giusti». Infine, continua a giocarsi le sue carte Luigi Di Biagio, traghettatore degli azzurri fino a giugno. È già alle dipendenze della FIGC e ha le amichevoli contro Argentina e Inghilterra per provare la scalata. C’è ottimismo per l’ex centrocampista della Roma, passato da 6,00 a 4,50 rispetto all’ultimo rilevamento. Sempre più lontana, invece, la pista che porta a Carlo Ancelotti: il tecnico emiliano è il candidato numero uno per la panchina dell’Arsenal, ora che l’addio di Wenger è quasi una certezza. Il cambio di rotta, da Londra alla Nazionale, è un’ipotesi data a 20 volte la scommessa