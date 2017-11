Hai fatto tanto per il calcio italiano . Sei un monumento per noi ... grazie ancora per tutto . E stato un onore di giocare con te . Grande Gigi @gianluigibuffon . Però hai ancora il @seriea_tim e @uefachampionsleague da vincere Un post condiviso da Mario Lemina (@lemsm13) in data: 13 Nov 2017 alle ore 15:30 PST

Mario, centrocampista del, ex compagno di Buffon alla Juve, scrive proprio al numero 1 bianconero, in lacrime ieri dopo l'eliminazione dell'Italia nella corsa per il Mondiale: "Hai fatto tanto per il calcio italiano . Sei un monumento per noi ... grazie ancora per tutto . E stato un onore di giocare con te. Grande Gigi . Però hai ancora la Serie A e la Champions da vincere".