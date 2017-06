ITALIA-LIECHTENSTEIN 5-0



ITALIA



Buffon 6: mai impegnato dagli avanti avversari, veramente poca cosa.



Darmian 6: contiene al meglio, in occasioni simili forse ci si aspetterebbe un po' più di spinta in avanti.



Barzagli 6,5: solito muro in difesa, stranamente attivo anche in qualche scorribanda.



Chiellini 6,5: stesso discorso fatto per il compagno di nazionale e di Juve.



Spinazzola 7,5: indubbiamente il migliore in campo, ara la fascia in continuazione.



Candreva 5,5: spento e abulico, sbaglia troppi cross.

(dal 60' Bernardeschi 6,5: entra con la voglia giusta, centra il primo gol in azzurro)



Pellegrini 5,5: timido e impacciato, paga la prima in azzurro e il centrocampo a due.



De Rossi 6: ordinaria amministrazione per il metronomo azzurro.



Insigne 7: colpi di classe e di genio, il 10 sulle sue spalle sta a pennello.



Belotti 6,5: Re Mida degli attaccanti, trasforma in gol anche le briciole.

(dal 75' Gabbiadini 6,5: si vede poco, segna sempre).



Immobile 5,5: serata no, coglie un palo e poco altro.

(dal 67' Eder 6,5: dialoga alla grande con il Gallo, è meglio assortito rispetto a Immobile).



All. Ventura 6: si arrabbia per una nazionale che non fa gol, ma il 4-2-4 con gli uomini del primo tempo è da "tanto fumo e poco arrosto"





LIECHTENSTEIN:



Jehle 6,5



Rechsteiner 5,5



Malin 5



Gubser 5



Goppel 5,5



Polverino 6

(dall'87 Quintans s.v.)



Salanovic 5

(dal 59' Brandle 5,5)



Hasler 5



Buchel 5,5



Burgmeier 5

(dal 68' Wolfinger 5,4)



Frick 6



All. Pauritsch 6